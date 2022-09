Os momentos antes do início do dérbi entre At. Madrid e Real Madrid ficaram marcados por um momento lamentável: à chegada do autocarro dos merengues, os adeptos do At. Madrid receberam Vinicius Jr. com cânticos racistas.

O futebol volta a cobrir-se de vergonha e os responsáveis do At. Madrid já vieram pedir aos adeptos que apoiem a equipa, com respeito pelos adversários.