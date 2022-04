O golo de Yannick Carrasco que deu a vitória do Atlético Madrid sobre o Espanhol (2-1), este domingo, foi o golo da vitória mais tardio da história da liga espanhola, segundo os dados do MisterChip, publicados no Twitter.

Um golo que resultou de uma grande penalidade já em tempo de compensação, convertida aos 99 minutos e 22 segundos. Nunca um golo que deu um triunfo tinha sido marcado tão tarde na liga espanhola.

Por curiosidade, o anterior golo da vitória mais tardio também era do Atlético Madrid e até foi marcado esta época, a 12 de setembro, precisamente frente ao mesmo adversário, o Espanhol, mas em Barcelona, num jogo que também acabou com o resultado de 2-1 para os colchoneros.

Neste caso, foi Lemar que marcou o golo da vitória, também em tempo de compensação, aos 98 minutos e 55 segundos.

O golo de Carrasco bate, assim, o de Lemar, por uma diferença de 27 segundos.