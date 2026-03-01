VÍDEO: Celta vence em Girona com reviravolta e reforça lugar europeu
Galegos triunfaram por 2-1 em Montilivi
O Celta de Vigo foi ao terreno do Girona, por 2-1, num encontro a contar para a 26.ª jornada da Liga espanhola.
O Girona até começou melhor e inaugurou o marcador na sequência de um canto conquistado por Bryan Gil, com Vanat (35m) a surgir no sítio certo para finalizar e fazer o 1-0.
A resposta dos visitantes ainda antes do intervalo ficou perto do empate, com Fer López a ultrapassar a defesa e a rematar ao poste. Na segunda parte, o Celta chegou à igualdade num lance construído precisamente por Mingueza, que lançou Jutglá (58m) em profundidade para bater Gazzaniga.
Pouco depois, os dois voltaram a estar envolvidos no lance da reviravolta, com a bola a desviar em Vítor Reis (70m) antes de entrar na baliza.
Com este resultado, o Celta de Vigo segue no sexto lugar da classificação, com 40 pontos, mais dez que o Girona, no 12.º lugar.