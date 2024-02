Foi dramático, mas o Barcelona regressou esta noite às vitórias na La Liga, com um triunfo em casa do Celta de Vigo (2-1), em jogo da 25.ª jornada.

Com João Cancelo a titular – João Félix continua lesionado –, o Barça abriu o marcador em cima do intervalo, ao minuto 45, com um remate forte de Robert Lewandowski, após um passe de Lamine Yamal.

No entanto, a formação dos Balaídos chegou ao empate logo no início da segunda parte: Mingueza deu de calcanhar em Iago Aspas e o experiente avançado fez o 1-1 com alguma felicidade, pois a bola desviou num adversário.

O resultado encaminhava-se para um empate, mas nos descontos Fran Beltran cometeu um penálti e deixou Lewandowski na cara do golo: o polaco permitiu a defesa de Guaita, mas o guarda-redes adiantou-se na linha de baliza e o castigo máximo teve de ser repetido.

À segunda, Lewandowski marcou mesmo, aos 90+7 minutos.

Com este resultado, o Barcelona segue no terceiro lugar, com 54 pontos, a sete do líder Real Madrid – mas mais um jogo. O Celta é 17.º classificado, com 20 pontos.

Mais cedo, refira-se, o Osasuna recebeu e venceu o Cádiz por 2-0.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)