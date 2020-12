15 jogos, 25 pontos, sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas: assim estão as contas do Barcelona nesta altura do campeonato, depois do empate desta noite frente ao Eibar (1-1), de Rafa Soares e Paulo Oliveira – ambos jogaram.

Com Lionel Messi nas bancadas de Camp Nou, os culés podiam ter aberto o marcador aos oito minutos, mas Braithwaite, da marca dos onze metros, atirou ao lado.

Na segunda parte, aos 57 minutos, Ronald Araújo facilitou, foi desarmado por Kike e o jogador do emblema basco fez o 1-0.

Um minuto depois de Francisco Trincão entrar, o Barça chegou ao empate: Junior Firpo cruzou na esquerda e Dembélé apareceu solto ao segundo poste para fazer o 1-1. Faltavam 23 minutos para o apito final.

O conjunto blaugrana tentou, Trincão até esteve perto do golo, mas Camp Nou viu mais um empate dos catalães, que estão apenas na sexta posição da La Liga, a sete do líder Atlético e com mais dois jogos. Já o Eibar é 14.º, com 16 pontos.