Daniel Alves é o novo número 8 do Barcelona, revelou o emblema culé nas redes sociais.

O lateral de 38 anos sucede a Miralem Pjanic, o jogador com o dorsal 8 na época passada. Antes, havia pertencido a Arthur, e, durante muitos anos, foi um tal de Andrés Iniesta a levar esse número nas costas.

De resto, e na segunda passagem por Camp Nou, Dani Alves vai usar o quinto número diferente com as cores blaugrana. No Barça, o internacional brasileiro começou por ser o 20, depois passou para o 2, depois escolheu o 22 e acabou com o número 6.

Reforço para Xavi Hernández, Dani Alves só poderá jogar a partir de janeiro.