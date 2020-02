Lionel Messi assinou quatro golos na vitória expressiva do Barcelona sobre o Eibar em Camp Nou por 5-0.

O avançado argentino vinha de quatro jogos sem marcar e pagou com juros um fim de uma seca normal para o comum dos avançados, mas pouco habitual para ele.

Inaugurou o marcador aos 14 minutos após tirar do caminho um adversário com um túnel magistral, assinou o segundo aos 37 minutos depois de superar três adversários e chegou ao hat-trick ainda na primeira parte após erro do Eibar na transição.

O português Paulo Oliveira assistia do banco de suplentes do Eibar ao festival da «pulga» e apesar da melhor réplica dos bascos nos segundos 45 minutos, o resultado ainda ficou mais desnivelado.

Messi chegou ao póquer (e ao golo 18 na Liga espanhola) a passe de Martin Braitwaite, reforço acabado de chegar e lançado em campo aos 72 minutos, e Arthur fechou a goleada logo a seguir.

CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ESPANHOLA