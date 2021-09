Ao quarto jogo na liga espanhola, o Barcelona voltou a marcar passo, cedendo um empate, em casa, diante do Granada (1-1) num jogo que entrou a perder, com um golo de Domingos Duarte e depois não conseguiu melhor do chegar ao empate no último minuto do jogo.

Ainda não estavam completos dois minutos no Camp Nou e a equipa de Ronald Koeman já perdia. Na sequência de um pontapé de canto da esquerda, marcado por Sergio Escudero, a defesa catalã fez um corte incompleto, permitiu novo cruzamento e, à segunda tentativa, o central português apareceu destacado, junto ao segundo poste, a cabecear para golo.

Com um ataque composto por Yusuf Demir, Memphis Depay e Philippe Coutinho, os catalães carregaram com tudo à procura do empate, mas encontraram pela frente um Granada que se fechou em copas, anulando lance após lance. Coutinho, Depay e particularmente Araújo tiveram oportunidades flagrantes, mas os visitantes seguraram a vantagem até ao intervalo, com Max, guarda-redes que trocou o Sporting pelo Granada, em plano de destaque.

Ronald Koeman fez duas alterações ao intervalo, lançando Mingueza e Luuk de Jong e o holandês contou com uma oportunidade flagrante para chegar ao empate, com a baliza aberta, mas cabeceou por cima. O treinador holandês lançou ainda Pablo Gavira, Ricard Puig e Gerard Piqué, mas o barça só conseguiu chegar ao empate no último minuto. Centro teleguiado de Gaviria para o remate imparável de Araújo.

O avançado uruguaio festejou a bater com a mão no escudo, mas a verdade é que o Barcelona, ao fim de cinco jornadas, mesmo com um jogo em atraso (diante do Sevilha), está no sétimo lugar, com apenas oito pontos, já a cinco do líder Real Madrid.