De manhã, Barcelona. À tarde, Madrid. Mino Raiola e Alfie Haaland já tiveram, de certeza, dias menos agitados do que esta quinta-feira.

Depois da reunião com o Barcelona, o empresário e o pai de Haaland foram também reunir com o rival Real, com vista a uma transferência no próximo verão.

A dupla foi «apanhada» na capital espanhola pelas câmaras do Chiringuito, famoso programa espanhol, e a Cadena Cope também avançou em primeira mão com o encontro entre Mino Raiola, Alfie Haaland e Florentino Pérez, o presidente dos merengues.

Segundo a publicação, esta é apenas uma reunião para conhecer as vontade das duas partes em eventualmente fazerem negócio no próximo verão com o avançado do Borussia Dortmund, tal como já tinha acontecido com o Barcelona de manhã.