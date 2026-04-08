Marcelo não teve dúvidas quando questionado sobre o adversário mais complicado que enfrentou ao longo da carreira. Em declarações no podcast de Romário, o antigo lateral do Real Madrid apontou Lionel Messi como o rival mais difícil, à frente de Cristiano Ronaldo que foi seu colega.

«O Messi é muito sinistro… ainda o procuro até hoje», atirou Marcelo, com humor.

«Era muito forte. Entende todas as posições do campo, quando o jogador esta a vir com a bola, sabe exatamente onde aparecer, quando entrar e quando sair», concluiu.

Marcelo esteve 16 temporadas ao serviço dos merengues e fez parte de uma era de duelos entre Real Madrid e Barcelona, nos tempos áureos de uma das maiores rivalidades da história do futebol europeu com o argentino de um lado e o capitão da Seleção Nacional do outro.