O histórico Elche está de volta ao principal escalão espanhol. Cinco anos depois de ser despromovido à segunda divisão e três depois de cair no terceiro nível. O Elche venceu o Girona na casa dos catalães no jogo decisivo por 1-0.



O únigo golo foi marcado por Pere Milla, seis minutos depois dos 90. Cruzamento na esquerda, bom cabeceamento e o guarda-redes do Girona, Asier Riesgo, a não reagir bem.



O Elche conta com 22 presenças na primeira divisão espanhola e voltará a lutar contra os melhores na temporada 2020/21.



VÍDEO: o golo de Pere Milla