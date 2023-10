O Barcelona-Athletic Bilbao estava difícil para os catalães. João Félix, líder da ofensiva blaugrana, bem tentava, mas ele e companhia esbarravam quase sempre naquele muro intransponível chamado Unai Simón.

Até que aos 79 minutos Xavi Hernández, avesso ao eventual contexto adverso para estrear um canterano, fez aquilo que está no ADN culé: lançar miúdos e pô-los a brilhar num estalar de dedos.

Mas talvez ninguém esperasse que esse estalar de dedos fosse assim tão literal. Nem mesmo Marc Guiu, que na primeira ação no jogo fez o golo que decidiu a partida no Estádio Montjuic.

Na enésima tentativa para fazer a diferença, João Félix recebeu entre linhas, rodou e rasgou a defesa basca com um passe soberbo para o internacional jovem por Espanha.

Guiu correu em velocidade pela meia esquerda, dominou com o pé esquerdo e disparou com o direito para o 1-0 do Barça aos 80 minutos.

E assim nasceu uma estreia... com o patrocínio de Félix, novamente titular no Barça e a realizar os 90 minutos, tal como Cancelo.

O avançado português esteve em evidência na partida. Com o conjunto culé desfalcado de alguns dos principais jogadores - Sergi Roberto, Lewandowski, Raphinha, Frenkie de Jong, Pedri e Jules Koundé estão todos lesionados a uma semana do clássico com o Real Madrid - foi o principal motor da equipa, tendo passado por ele quase todas as jogadas de perigo dos catalães. Na primeira parte, qual tendência em 2023/24, atirou à barra ao minuto 10.

Os 45 minutos iniciais foram marcados pelo equilíbrio, com o Athletic a bater-se de igual para igual com o Barcelona e a ter, inclusive, alguns momentos de superioridade, mas na etapa complementar a equipa de Xavi superiorizou-se.

Félix reclamou para ele o protagonismo do jogo, repartido com Unai Simón. Tentou o golo e entregou-o. Primeiro a Lamine Yamal, de 16 anos; depois, o herói improvável Marc Guiu, que não tremeu no dia mais importante da vida no futebol profissional. O primeiro de todos.

Com este resultado, o Barcelona aproxima-se do topo da Liga espanhola: tem agora 24 pontos, menos um do que Real Madrid e Girona, que seguem, lado a lado, nos dois primeiros lugares.

Marc Guiu. Tome nota!

IMAGENS: ELEVEN NA DAZN