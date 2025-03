José Ángel, lateral-esquerdo que vestiu a camisola do FC Porto entre 2014 e 2016, anunciou que vai terminar a carreira no final da temporada.

O jogador de 35 anos chegou à sala de imprensa do centro de treinos do Sp. Gijón já visivelmente emocionado e seguiu de voz embargada e olhos marejados enquanto passava em revista a carreira e justificava a decisão tomada. «Há alguns meses que andava às voltas com isto na cabeça. Foi uma decisão muito difícil de tomar e uma das mais importantes da minha carreira. Quando esta temporada acabar vou deixar o futebol profissional. Sou um privilegiado por tudo o que vivi e por tudo o que este desporto e este clube me deram», referiu.

Assumindo estar muito nervoso, José Ángel deixou agradecimentos aos familiares mais próximos e reconheceu que já não consegue entregar tudo o que quer: «Não sou falso e não gosto nem de me enganar a mim próprio.» A conferência terminou com aplausos da sala e um desabafo de José Ángel: «Que alívio», disse a rir.

José Ángel, também conhecido como Cote, foi formado no Sp. Gijón, onde também se iniciou como profissional. Internacional jovem por Espanha, transferiu-se para a Roma com 22 anos, mas uma época depois regressou ao país natal para jogar na Real Sociedad, de onde saiu em 2014 para o FC Porto, então treinado por Julen Lopetegui.

Depois de 29 jogos em duas temporadas pelos dragões, foi emprestado ao Villarreal e em 2017 deixou o clube português em definitivo para atuar quatro épocas no Eibar. Em 2021/22 rumou ao Osasuna para regressar ao Sp. Gijón (da 2.ª divisão de Espanha) em 2022.