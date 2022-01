Um golo de Éder Militão em tempo de descontos evitou uma embaraçosa derrota do Real Madrid no Bernabéu diante do Elche (2-2), equipa que está na luta pela permanência.

Apesar do sufoco sobre o adversário durante quase toda a partida, os merengues chegaram aos derradeiros dez minutos a perder por 2-0. Lucas Boyé, já depois e Karim Benzema ter desperdiçado um penálti, inaugurou o marcador para os visitantes aos 42 minutos e Pere Milla dobrou a vantagem dos visitantes ao minuto 76.

Aos 82 minutos, Modric reduziu para o Real e no segundo minuto dos descontos Éder Militão, no jogo 50 na Liga espanhola, evitou a derrota do líder do campeonato.

Com este resultado, o Real Madrid não aproveita o deslize do Sevilha, que na véspera empatou também a dois golos com o Celta, mas continua firme na liderança da Liga espanhola, com 4 pontos de vantagem sobre os andaluzes.

