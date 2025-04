Fábio Silva, avançado português, esteve em destaque na vitória do Las Palmas sobre o Getafe, por 3-1, este sábado, em jogo da 31.ª jornada da La Liga.

O Getafe entrou melhor na partida e adiantou-se no marcador aos 19 minutos, por intermédio de Alderete, após assistência de Milla. No entanto, aos 33 minutos, Diego Rico viu a cartolina vermelha, ficando a equipa de Madrid reduzida a dez jogadores.

Na segunda parte, o Las Palmas aproveitou a superioridade numérica e empatou a partida por intermédio de Fábio Silva, aos 53 minutos. Pouco tempo depois, aos 61 minutos, McBurnie confirmou a reviravolta ao assinar o segundo golo da equipa canária. Aos 74 minutos, Fábio Silva voltou a decidir e selou o resultado final em 3-1.

Noutro jogo da liga espanhola, o Maiorca foi a casa da Real Sociedad, vencer por 2-0, com golos de Cyle Larin (20m) e Sergi Darder (47m).

Nas contas do campeonato espanhol, o Las Palmas luta pela manutenção, 18.ª classificado com 29 pontos, seguindo-se o Getafe, 11.º com 39, Real Sociedad, nono com 41 e o Maiorca, oitavo com 43.

Veja aqui o resumo do encontro: