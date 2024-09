O Las Palmas perdeu esta noite na deslocação ao terreno do Villarreal, por 3-1, no jogo que fechou a jornada oito da La Liga.

Dário Essugo, médio emprestado pelo Sporting, e Fábio Silva foram titulares na equipa visitante, mas foi a formação da casa a primeira a marcar, em cima do intervalo, por Nicolas Pépé.

No reatar da partida, Fábio Silva empatou: o português surgiu isolado depois de um passe de Januzaj e, com classe, estreou-se a marcar pelo Las Palmas.

Logo a seguir, Álex Baena desperdiçou a oportunidade de recolocar o submarino amarelo em vantagem, de penálti, mas o 2-1 chegou mesmo a seis minutos dos 90, por Thierno Barry.

Aos 90+7 minutos, Baena fez o 3-1 final.

Com este resultado, o Villarreal está no terceiro lugar do campeonato espanhol, com 17 pontos. O Las Palmas está em último, ainda sem vitórias.