Balde de águia fria no Estádio Wanda Metroplitano com o Atlético Madrid a conceder um empate diante do Celta de Vigo, com um golo do ex-benfiquista Facundo Ferreyura, a um minuto dos noventa, já depois de ter dado a volta ao resultado. A equipa de Diego Simeone continua confortável no primeiro lugar da classificação, mas agora com apenas oito pontos de vantagem sobre Barcelona e Real Madrid.

Ainda sem João Félix, a recuperar de uma infeção de covid-19, os colchoneros entraram ao ataque com Angel Correa e Luis Suárez no ataque, mas foi a equipa galega a primeira a chegar ao golo, aos 13 minutos, com Hugo Mallo a cruzar da direita e Santi Mina, em mergulho, a marcar de cabeça junto ao primeiro poste.

O líder da liga espanhola reagiu em força e conseguiu chegar ao empate por Luis Suárez, mesmo em cima do intervalo. O uruguaio desviou, em carrinho, um cruzamento tenso de Marcos Llorente.

A equipa de Diego Simeone manteve a mesma pressão no arranque da segunda parte e precisou de apenas cinco minutos para novo golo de Luis Suárez, agora com Renan Lodi a cruzar da esquerda e o goleador uruguaio a facturar na zona central.

O Atlético parecia embalado para novo triunfo, mas, a um minuto do final, o tal balde de água fria, despejado por Facundo Ferreyra, a desviar um cruzamento de Augusto Solari da direita para o fundo das redes de Oblak.