De loucos.

Assim foi a vitória do Atlético de Madrid na receção ao Getafe, por 4-3, numa partida referente à 24.ª jornada da La Liga.

No Wanda Metropolitano, João Félix, do lado dos visitados, e Florentino Luís, do lado dos visitantes, começaram no banco.

E foi de lá que viram Luis Suárez falhar um penálti logo aos nove minutos.

Não marcou o uruguaio, marcou Ángel Correa, dez minutos depois. O lance foi analisado pelo VAR, mas o 1-0 do argentino contou mesmo.

O Atlético colocava-se na frente, e ampliaria a vantagem aos 27 minutos, por Matheus Cunha, com um desvio ao primeiro poste. Parecia estar tudo encaminhado para os colchoneros, mas estava, na verdade, muito longe disso.

À meia-hora de jogo, Borja Mayoral aproveitou um remate defeituoso de Jankto e reduziu para a equipa de Quique Flores, antigo técnico do Benfica. E em cinco minutos o Getafe viria a dar a volta, com dois penáltis de Enes Unal, aos 37 e 42 minutos.

Só que a primeira parte ainda tinha mais um capítulo para nos oferecer. Nos descontos, Ángel Correa bisou e deixou tudo empatado.

Os dados estavam lançados para o segundo tempo, mas ficaram mais complicados ainda antes da hora de jogo, quando o ex-FC Porto Felipe foi expulso depois de uma entrada dura.

A jogar com menos um, Diego Simeone mexeu na equipa, pôs João Félix em campo e foi feliz: ao minuto 89, o português assistiu Hermoso e o central, que também havia sido lançado, fez o 4-3, deixando o Wanda em ebulição.

Com este resultado, o Atlético de Madrid sobe à condição ao quarto lugar, com 39 pontos, ao passo que o Getafe é 15.º, com 25 pontos.

Mais cedo, o Rayo Vallecano, de Bebé e Kevin Rodrigues, sofreu uma derrota pesada na receção ao Osasuna (3-0): marcaram Moncayola (8m), Ruben García (40m) e Kike García (90+3m).

(Imagens vídeo Eleven Sports)