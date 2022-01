O Atlético Madrid venceu, de forma incrível, o Valência por 3-2 após ter estado a perder por 2-0 até já depois da hora de jogo.

Aos 58 minutos, o Atlético Madrid perdia em casa com o Valência, que 11 anos depois da última vitória em casa do rival estava em posição privilegiadíssima para «matar o borrego».

Nesse minuto, João Félix foi substituído instantes após ter fabricado a melhor ocasião de golo dos colchoneros. O avançado português recebeu aplausos do público que dirigiu toda a fúria na direção do treinador de há uma década.

Seis minutos depois, Matheus Cunha, que entrou para a posição de Félix, marcou para o Atléti e acendeu uma ténue luz de esperança.

Com Guedes, que assistira para o 1-0 do menino Yunus Musah aos 25 minutos, e Thierry Correia, o Valência continuava na frente, graças também ao golo de Hugo Duro já perto do final da primeira parte.

E resistiu até à entrada para o tempo de compensação.

Faltam dois segundos (!) para o relógio marcar 90 minutos quando Ángel Correa empatou o jogo e Mario Hermoso levou o Metropolitano à loucura total no terceiro minuto do tempo de compensação (3-2), conduzindo também Diego Simeone a uma descarga de adrenalina após sentir a hostilidade de quem em tempos o idolatrou.

Apesar da vitória, os sinais de fragilidade do campeão de Espanha ficaram novamente evidentes, ao ponto de ser hoje uma equipa frágil naquilo em que foi mais forte durante os últimos largos anos: a segurança defensiva. Já sofreu mais golos em 21 jogos nesta Liga (26) do que em toda a Liga anterior (25).