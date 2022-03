Em grande forma.

É assim que está João Félix, internacional português que voltou a marcar esta noite pelo Atlético de Madrid, na vitória dos colchoneros na receção ao Cádiz.

E foi logo aos três minutos: Ledesma entregou-lhe a bola, o ex-Benfica aproveitou o ‘brinde’ do guarda-redes e inaugurou o marcador.

Só que em cima do intervalo, a equipa visitante chegou ao empate: Espino cruzou e Álvaro Negredo, experiente avançado espanhol, atirou de cabeça para o 1-1.

Foi De Paul a desbloquear novamente a igualdade aos 68 minutos, depois de uma grande jogada coletiva do Atleti: após a defesa incompleta de Ledesma, o argentino não desperdiçou na recarga.

Com este resultado, o Atlético de Madrid assume à condição e de forma isolada o terceiro lugar, com 51 pontos. O Cádiz está em sona de descida, com 24 pontos.

