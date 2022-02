Apesar da tenra idade, Yéremy Pino está longe de ser um desconhecido no país vizinho.

O jovem avançado de 19 anos do Villarreal já é internacional espanhol e é apontado com um dos talentos seguros da nova geração, mas o que fez neste domingo poderá fazer disparar em flecha a cotação no mercado.

Yéremy Pino marcou quatro golos no triunfo do submarino amarelo sobre o Espanhol de Barcelona. Fez o 1-0 aos 14 minutos, o 2-0 aos 20m, o 3-0 aos 45m e o 4-0 ao minuto 53. Quarenta minutos entre o primeiro e o último remate certeiro.

Depois do recital do jovem futebolista, que levava três golos apontados nesta temporada e nunca tinha sequer bisado desde que é profissional, o Espanhol ainda reduziu por Keidi Bare pouco depois da hora de jogo, mas Boulaye, já perto do fim, fixou o resultado final em 5-1 para o Villarreal.

Por essa altura, já Yéremy Pino descansava: foi ovacionado quando saiu aos 75 minutos.

Veja o póker de Yéremy Pino: