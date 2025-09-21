O Barcelona não deu sequer espaço ao Getafe para sonhar com um resultado positivo no Estádio Johan Cruijff, tendo derrotado o rival de Madrid por 3-0 e, dessa forma, se isolado na vice-liderança da La Liga.

Na primeira parte, Ferrán Torres bisou pelos catalães (15 e 34m), resolvendo logo aí a questão do vencedor, pese embora a forma aguerrida como o Getafe discutiu o jogo até ao apito final.

A equipa onde atua o português Domingos Duarte, que foi totalista no eixo defensivo do Getafe, ainda ameaçou reentrar na discussão do resultado no arranque da segunda parte, quando uma carambola permitiu a Muñoz rematar cruzado, no coração da área catalã, fazendo a bola passar perto do poste da baliza adversária.

Ao intervalo, Marcus Rashford, que de acordo com a imprensa espanhola não foi titular porque chegou atrasado a um treino, substituiu Raphinha, a “ferver” com as provocações dos adversários, e seria o internacional inglês a assistir Dani Olmo para o 3-0 final.

Ao cabo de cinco jornadas, o Barcelona é segundo classificado na Liga espanhola, com 13 pontos. Na liderança continua o Real Madrid, com 15. Por seu turno, o Getafe é oitavo classificado, com nove pontos.

