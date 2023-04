O Barcelona não foi além de um empate sem golos na visita ao terreno do Getafe, em jogo da 29.ª jornada da Liga espanhola.

O emblema culé teve mais posse de bola, mais remates, mas não encontro o caminho da baliza contrária num jogo sem grandes motivos de interesse e que não terá valido o preço do bilhete, o que acaba por ser uma boa notícia para pelo menos três aventureiros que viram o encontro do topo de uma árvore no exterior do Coliseum Alfonso Pérez.

Este foi o segundo empate seguido sem golos do Barça e o terceiro jogo seguido da equipa de Xavi Hernández sem vencer, se contarmos com a goleada sofrida em casa frente ao Real Madrid para a Taça do Rei.

Apesar do tropeção, o Barcelona segue firme no topo da Liga espanhola, agora com 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, o mais direto perseguidor.