O Betis venceu este domingo no terreno do Espanhol, por 2-1, num jogo que ficou marcado por um golaço de Antony já nos descontos.

A lutar por um lugar na Liga dos Campeões, o coletivo de Sevilha começou a perder, depois de Roberto Fernández abrir o marcador aos 28 minutos.

Os golos do Betis surgiram já perto do apito final: Lo Celso empatou aos 85 minutos e Antony garantiu os três pontos aos 90+1. O brasileiro, emprestado pelo Man. United de Amorim, brilhou com um incrível golaço de pé esquerdo.

No Betis desde janeiro, Antony já leva um total de sete golos e cinco assistências em 20 jogos.

Com este resultado, o Betis está em sexto lugar, com 57 pontos, e ainda acredita nos lugares de acesso à Liga dos Campeões. O Villarreal segue em quinto, com apenas mais um. O Espanhol está em 14.º, com 39.

Por outro lado, o Sevilha empatou na receção ao Leganés (2-2).

Kike Salas (21m) e Isaac Romero (70m) apontaram os tentos da equipa da casa. Munir El Haddadi (7m) e Javi Hernández (73m) marcaram pelo Leganés.

No que toca à classificação, o Sevilha está em 15.º lugar, com 38 pontos. O Leganés encontra-se em 19.º, penúltimo, com 31.