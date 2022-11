Custou, mas foi.

O Barcelona vai para a interrupção do Mundial 2022 como líder isolado do campeonato espanhol, depois da vitória desta noite em Pamplona, frente ao Osasuna (2-1) – e 24 horas depois da derrota do Real Madrid em Vallecas.

Mas o jogo não foi fácil, longe disso.

Logo aos seis minutos, num lance que motivou muitos protestos dos catalães, Dani García, na sequência de um lance de bola parada, abriu o marcador para a equipa da casa.

Pouco depois, a situação ainda piorou: Lewandowski precipitou-se na abordagem a um lance e viu o segundo amarelo à meia-hora de jogo, deixando os blaugrana reduzido a dez unidades.

A primeira parte terminou sem mais nenhum golo, mas com o clima bem quente. De tal maneira que Piqué, a cumprir o último jogo da carreira profissional, foi expulso por protestos, ele que estava sentado no banco de suplentes.

Certo é que houve uma reação forte do Barça, mesmo em inferioridade numérica.

Logo aos 48 minutos, depois de um corte incompleto, Pedri entrou com tudo na área e rematou para o 1-1. Estava relançada a partida.

A formação orientada por Xavi foi tentando e foi premiada a cinco minutos dos 90: ao passe genial de Frenkie de Jong, Raphinha, antigo jogador do Sporting e do Vitória de Guimarães, respondeu com uma finalização não menos genial.

Uma vitória que permite ao Barça somar 37 pontos, mais cinco do que o Real Madrid, mas mais um jogo. O Osasuna é sexto classificado, com 23 pontos.

Nos outros jogos do dia, o Athletic Bilbau venceu na receção ao Valladolid, por 3-0, ao passo que o Girona venceu em casa do Elche (2-1).

