O Valência empatou este sábado a um golo com o Rayo Vallecano numa partida a contar para a 32.ª jornada do Campeonato espanhol.

A equipa de Madrid começou melhor e aproveitou um autogolo de Tarrega já em cima do intervalo da partida.

No entanto, Sadiq [75m] num golo caricato fez a igualdade. O avançado rematou ao poste e, já no chão, a bola voltou a ir ter com o nigeriano que so teve de encostar.

Com este empate, o Rayo Vallecano está no nono lugar com 41 pontos, a dois pontos do Celta de Vigo que ocupa o primeiro «lugar europeu», e com mais três que o Valência, com 38 que segue no 14.º lugar.

Veja aqui o resumo do encontro: