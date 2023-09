É o golo mais incrível do fim de semana. Aconteceu em Estepona, no dérbi entre a equipa local e o Marbella, a contar para a Segunda divisão RFEF – o quarto escalão do futebol espanhol.

Encontro no estádio Muñoz Pérez, com cerca de duas mil pessoas nas bancadas. Um jogo equilibrado, com a rivalidade e a dureza dos verdadeiros dérbis.

Um duelo que só se decidiu aos 78 minutos, na sequência de um pontapé de canto.

O único golo do jogo foi, na verdade, um autogolo. Mas foi muito mais do que isso. Pode até ser candidato a golo mais caricato do ano.

O canto foi batido por Utrilla e intercetado, de cabeça, por Lolo Guerrero, da equipa da casa. A bola subiu muitíssimo e, com a ajuda do vento da Costa do Sol, acabou por enganar o guarda-redes Razak.

E assim se decide um dérbi!