Num dia em que o ‘eterno’ Joaquín voltou a escrever história em Espanha, o ‘seu’ Betis empatou 3-3 na receção ao Maiorca, num verdadeiro jogo de loucos.

Com William Carvalho a titular na equipa de Sevilha, foram os visitantes a chegar à vantagem, com o primeiro golaço da noite, da autoria de Cucho Hernández, aos 16m.

A resposta do Betis veio logo a seguir, num penálti de Canales, três minutos depois, mas o Maiorca voltou à vantagem aos 26. Nem dez minutos depois, contudo, o Betis voltou a beneficiar de um penálti e Fekir fez o empate.

Logo no início da segunda parte, Joaquín tornou ainda mais especial o jogo 542 na liga espanhola – que fez dele o quarto com mais jogos da história, apenas a oito de Raúl, o segundo – e deu pela primeira vez vantagem aos beticos.

A loucura da partida só foi fechada aos 70m, quando Kubo teve uma excelente iniciativa individual e rematou para uma abordagem deficiente de Robles, que permitiu o golo do empate com que se chegou ao fim da partida.

Com este resultado, o Betis mantém-se a meio da tabela classificativa, agora com 30 pontos, enquanto o Maiorca deixa provisoriamente a zona de descida, com mais um ponto do que o Celta Vigo, com quem trocou após somar este empate.