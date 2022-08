Edinson Cavani, reforço do Valencia, esteve esta noite no Mestalla a assistir à derrota da sua nova equipa diante do Atlético Madrid (0-1), em jogo da terceira jornada da liga espanhola, com a equipa de Diego Simeone a ser mais feliz do que de Genaro Gattuso num jogo cheio de peripécias, sobretudo na primeira parte. A equipa da casa teve mais bola, esteve muitos minutos por cima do jogo, mas não conseguiu inverter a «maldição» que a impede de vencer os colchoneros há já oito anos.

O Valencia, já com o reforço André Almeida no banco, entrou em campo com Thierry Correia e Samuel Lino, este último cedido pelo Atlético Madrid, que não acionou a cláusula impeditiva de defrontar a própria equipa. Do outro lado, João Félix jogou na frente ao lado de Morata, para uma primeira parte cheia de casos polémicos. Entrou melhor a equipa da casa que, depois de uma primeira oportunidade de Morata, até chegou a festejar um golo de belo efeito, marcado por Musah, aos 23 minutos, mas que acabou por ser anulado pelo VAR por uma falta anterior de Diakhaby sobre João Félix.

Vermelho a Thierry Correia passou a amarelo

Depois de mais duas oportunidades de Morata, novo caso polémico no Mestalla. Thierry Correia viu vermelho direto por falta sobre Morata, mas o árbitro, depois de alertado pelo VAR, mudou a cor do cartão ao lateral português para amarelo, uma vez que o adversário espanhol, afinal, não estava isolado. O Valencia estava por cima do jogo, mas foi o Atlético Madrid que esteve muito perto de abrir o marcador, já em cima do intervalo, com João Félix, com um grande passe, a destacar Morata que rematou forte, mas Mamardashvili defendeu com a ponta da bota.

O Valencia voltou a entrar na segunda parte com mais bola, mas o Atlético Madrid, a conseguir muitas transições, em velocidade, somava mais remates, agora com Carrasco no lugar de Saul. Diego Simeone lançou ainda Antoine Griezmann para a frente de ataque e, dois minutos depois, na primeira vez que o internacional francês tocou na bola, atirou a contar. Um pontapé revestido de alguma sorte, uma vez que a bola sofre um desvio no corpo de Carlos Soler e trai Mamardashvili.

Ainda faltavam mais de vinte minutos para o final e o Valencia acelerou o jogo à procura do empate, mas a verdade é que o Atlético, até ao final do jogo, esteve mais perto de aumentar a vantagem, sempre em lances de contra-ataque, explorando muito bem o adiantamento da equipa da casa, com destaque para um golo anulado a Matheus Cunha e para um remate de Carrasco, anulado por mais uma boa defesa de Mamardashvili.

O Atlético Madrid volta, assim, a somar pontos no Mestalla, diante de um Valencia que há oito anos que não consegue vencer o adversário colchonero.

Com este triunfo, o Atlético Madrid sobe para o sexto lugar da classificação da liga espanhola, com seis pontos, enquanto o Valencia, com apenas três, segue no 14.º posto.

Melhor está o Athletic Bilbao que, também esta segunda-feira, foi a Cádiz vencer por 4-0, com golos de Williams (24m), do estreante Guruzeta (56 e 90m) e de Betrenguer (78m). Uma goleada que permitiu à equipa basca alcançar o Barcelona no segundo lugar, com 7 pontos.