O Valência venceu esta sexta-feira o Villarreal, por 2-1, no jogo que abriu a jornada 26 da La Liga. A formação da casa esteve a perder, mas conseguiu a reviravolta, assinada em português.

Mas antes, aos 40 minutos, Gerard Moreno deu vantagem ao submarino amarelo, de penálti.

Aos 66 minutos, Gonçalo Guedes foi lançado no lado do Valência – que contou com Thierry Correia desde o apito inicial, enquanto Ferro não saiu do banco – e acabou por ser decisivo.

Carlos Soler, também de penálti, empatou aos 86 minutos e Guedes, nos descontos, aos 90+2 minutos, completou então a reviravolta, fazendo o 2-1 final.

O golo de Guedes:

Com este resultado, o Valência sobe à condição ao 11.º lugar, com 30 pontos. O Villarreal é sétimo, com 37.