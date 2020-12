Num jogo quentinho, o Granada venceu esta quarta-feira na receção ao Valência, 2-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga Espanhola.

Com Gonçalo Guedes a titular – Thierry Correia não saiu do banco –, o emblema che adiantou-se no marcador aos 36 minutos, por intermédio de Kevin Gameiro.

Em cima do intervalo, aos 45+3 minutos, Kenedy fez o empate para a equipa da casa, que contou com Rui Silva e Domingos Duarte no onze – João Costa não saiu do banco.

Na segunda parte, antes do golo do Granada, houve três expulsões, duas de portugueses: Jason viu o duplo amarelo aos 70 minutos e deixou o Valência com dez; três minutos depois, Guedes ainda piorou a situação da formação de Javi Gracia, ao ser expulso por palavras dirigidas ao árbitro.

À entrada para o último quarto-de-hora, também Domingos Duarte viu o cartão vermelho, a castigar uma entrada dura sobre Vallejo a meio-campo.

Aos 88 minutos chegou, por fim, o 2-1 final: Soro assistiu Jorge Molina e o avançado de 38 anos deu os três pontos ao conjunto visitado.