O Valência somou este sábado a segunda vitória consecutiva no campeonato espanhol, ao vencer na receção ao Elche, por 2-1.

Hélder Costa e Gonçalo Guedes foram titulares no conjunto che e foi mesmo Guedes a inaugurar o marcador: aos 23 minutos, Cillessen pontapeou a bola para o lado esquerdo, o internacional português recolheu-a e depois de um slalom para o interior do campo, rematou colocado para a baliza adversária.

A 15 minutos do fim, no entanto, a equipa visitante chegou ao empate, por intermédio de Lucas Boye, a passe de outro Lucas, neste caso Pérez.

Só que a quatro minutos do fim, outro jogador com passado no futebol português brilhou: Piccini, antigo jogador do Sporting, fez o 2-1 final.

Com este resultado, o Valência está à condição no sétimo lugar da La Liga, com 25 potos. O Elche é 16.º, com 17 pontos.

