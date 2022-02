O Valência somou esta tarde o sexto jogo consecutivo sem vencer no campeonato espanhol, ao perder na deslocação ao terreno do Alavés, por 2-1.

No País Basco, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 14 minutos, com um golo de uma cara bem conhecida do futebol português: emprestado pelo FC Porto, Loum apareceu ao segundo poste para desviar para a baliza adversária.

O conjunto che chegou ao empate pouco depois da hora de jogo, com mais um golo em português. Desta feita foi Gonçalo Guedes a marcar, de penálti, o 1-1 – refira-se que Thierry Correia e Hélder Costa também jogaram.

Menos de 15 minutos depois, no entanto, foi a formação basca a beneficiar de um castigo máximo que Joselu não desperdiçou, fazendo assim o 2-1 final.

Com este resultado, o Valência segue no 12.º lugar da La Liga, com 30 pontos. O Alavés sobe ao antepenúltimo posto, ainda de descida, e volta a vencer mais de três meses depois – foram 11 jornadas a perder ou empatar.

(Imagens vídeo Eleven Sports)