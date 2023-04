Depois da derrota pesada a meio da semana com o Girona (4-2), o Real Madrid voltou aos triunfos e venceu o Almería no Bernabéu pelo mesmo resultado.

Karim Benzema foi um grande desequilibrador do jogo, ao apontar um hat-trick nos primeiros 45 minutos.

O avançado francês inaugurou o marcador logo aos 5 minutos na sequência de um passe magistral de Vinícius Júnior, fez o 2-0 após Rodrygo ter «desfeito» o português Samuel Costa junto à linha de fundo e assinou o 3-0, na conversão de um penálti aos 42m.

O Almería reduziu por Lázaro nos descontos da primeira parte, mas os merengues estiveram sempre no controlo do jogo.

A abrir a etapa complementar, Rodrygo fez o 4-1 através de um remate colocado de fora da área, num jogo em que os ferros impediram mais golos da equipa de Carlo Ancelotti já depois de Robertone ter voltado a reduzir distâncias para os visitantes.

Com este resultado, o Real Madrid chega aos 68 pontos na Liga espanhola e garante que vai manter-se no segundo lugar no final da 32.ª jornada. O Almería segue fora dos lugares de despromoção, mas sem poder respirar de alívio.

IMAGENS VÍDEO: ELEVEN