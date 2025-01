Este sábado, o Real Madrid operou uma vitória gorda sobre o Valladolid, por 3-0, com um hat-trick de Kylian Mbappé.

A disputar a 21.ª jornada da La Liga, os merengues começaram bem e à meia hora de jogo marcaram o primeiro golo. Mbappé aceitou a assistência de Jude Bellingham e rematou para o fundo das redes do lanterna vermelha.

Aos 57 minutos, o internacional francês voltou a aparecer e bisou na partida. O terceiro golo surgiu já para lá dos 90, na sequência de uma grande penalidade, após falta dura sobre Bellingham que valeu o vermelho direto a Mario Martín.

Com este resultado, o Real Madrid está em primeiro lugar isolado e aproveitou o desaire do At. Madrid. Neste momento, os merengues somam 49 pontos, mais quatro que os rivais. O Valladolid está em último, com 15.

No outro jogo da tarde, o Sevilha empatou na receção ao Espanhol, por 1-1.

Kumbulla abriu o marcador aos 15 minutos. O golo do empate surgiu aos 61, através de Loïc Badé.

Relativamente à classificação, o Sevilha está em 11.º, com 27 pontos. O Espanhol ocupa a 18.ª posição, com 20.