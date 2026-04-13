Espanha
Há 19 min
VÍDEO: Levante de Luís Castro garante triunfo importante na fuga à despromoção
Equipa do técnico português bateu o Getafe por 1-0
O Levante, orientado pelo português Luís Castro, recebeu e venceu esta segunda-feira o Getafe de Domingos Duarte por 1-0, num encontro a contar para a 31.ª jornada.
O único golo da partida só surgiu já na segunda parte por intermédio do jovem Carlos Espí (83m). Boa jogada da formação da comunidade valenciana a terminar com o cabeceamento do avançado após um cruzamento de Manu Sanchez.
Em cima do minuto 90 ainda houve tempo para Zaid Romero foi expulso por mão na bola, mas Ivan Romero falhou a grande penalidade para o Levante.
Com este resultado, o Levante conquista três pontos importantíssimos apesar de continuar no 19.º lugar, com 29. Já o Getafe é oitavo classificado com 41 pontos conquistados.
