O Levante, orientado pelo português Luís Castro, recebeu e venceu esta segunda-feira o Getafe de Domingos Duarte por 1-0, num encontro a contar para a 31.ª jornada.

O único golo da partida só surgiu já na segunda parte por intermédio do jovem Carlos Espí (83m). Boa jogada da formação da comunidade valenciana a terminar com o cabeceamento do avançado após um cruzamento de Manu Sanchez.

Em cima do minuto 90 ainda houve tempo para Zaid Romero foi expulso por mão na bola, mas Ivan Romero falhou a grande penalidade para o Levante.

Com este resultado, o Levante conquista três pontos importantíssimos apesar de continuar no 19.º lugar, com 29. Já o Getafe é oitavo classificado com 41 pontos conquistados.

