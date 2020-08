A federação espanhola voltou a inovar no anúncio da convocatória para os próximos jogos de La Roja. Depois de já ter feito uma convocatória com cabides, agora o selecionador Luis Enrique aparece no balneário a distribuir máscaras com os nomes dos eleitos pelos respetivos cacifos.

Vinte e quatro máscaras que trazem muitas surpresas e dão conta das fortes mudanças que o selecionador vai impor na preparação para a fase final do Campeonato da Europa que, como se sabe, foi adiado para 2021.

Uma convocatória para os primeiros jogos da nova edição da Liga das Nações, com a Espanha a visitar Dusseldorf, a 3 de setembro, para defrontar a Alemanha, antes de receber a Ucrânia, três dias depois, em Valdebebas.

Uma lista que representa uma autêntica revolução com a chamadas de jogadores como Unai Simón, Eric García, Mikel Merino, Adama Traoré, Ferran Torres, Ansu Fati ou Óscar, em detrimento de alguns «históricos», como Jordi Alba ou Saúl.

Luis Enrique aproveitou a longa paragem dos jogos da seleção para, nesta segunda fase na seleção, depois do interregno de Roberto Moreno, promover uma verdadeira restruturação da equipa, a pensar no Campeonato da Europa do próximo ano.

A Espanha vai concentrar-se no dia 31 e vai ficar fechada em Las Rozas para evitar riscos de contágio. A viagem para a Alemanha vai ser feita num voo privado fretado pela UEFA. Ainda no quadro da pandemia, não estão previstas declarações do selecionador e dos jogadores no final do jogo.

Lista de convocados

Guarda-redes: De Gea (Mancheter United), Kepa (Chelsea) e Unai Simón (Athletic).

Defesas: Navas (Sevilha), Carvajal (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Real Sociedad), Gayà (Valencia), Reguilón (Sevilha) e Eric Garcia (Manchester City).

Médios: Fabián (Nápoles), Thiago (Bayern Munique), Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Mikel Merino (Real Sociedad), Dani Olmo (Leipzig) e Oscar Rodríguez (Real Madrid).

Avançados: Rodrigo (Valencia), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Adama Traoré (Wolverhampton), Marco Asensio (Real Madrid), Ansu Fati (Barcelona) e Ferran Torres (Manchester City).