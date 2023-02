Marcos Alonso regressou aos relvados depois da morte do pai, marcou ao Manchester United (2-2), apontou para o céu e chorou. Uma homenagem perfeita do filho ao pai que contou ainda com uma referência ao avô, também antigo jogador, nas caneleiras especiais que o jogador do Barcelona utilizou numa noite inesquecível, para ele e para toda a família Alonso.

A segunda parte tinha começado ainda sem golos quando, aos 50 minutos, Raphinha cruzou e Marcos Alonso bateu De Gea com uma cabeçada bem medida. O jogador apontou para o céu e as lágrimas correram-lhe pela face. Na memória estava o pai, também Marcos Alonso, também antigo jogador do Barcelona [e do Atlético Madrid] que morreu na passada quinta-feira, aos 63 anos, vítima de doença prolongada.

«Foi um golo especial para mim, para a minha família e para a equipa. Tive muitíssimas sensações, mas tive de continuar», contou o jogador que compareceu na zona de entrevistas rápidas com as meias para baixo, deixando à vista as caneleiras especiais que utilizou durante o jogo.

Na canela esquerda, a imagem do pai, na canela direita, a imagem do avô Marquitos, que também foi jogador de futebol.

Veja as imagens das caneleiras especiais: