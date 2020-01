Passo atrás do Barcelona no ombro a ombro com o Real Madrid. Os catalães perderam por 2-0 em Valência e podem ficar a três pontos do eterno rival. Para isso, naturalmente, a equipa de Zidane terá de passar em Valladolid.



Maxi Gomez, uruguaio do Valência, acabou por ser o herói do jogo. No primeiro golo, aos 48 minutos, o remate é dele, a bola desvia em Jordi Alba e trai Ter Stegen. Autogolo. No segundo, Maxi recebe a bola na esquerda, completamente sozinho, e colocou de forma perfeita o remate.



Tudo isto num jogo em que o Barcelona teve muita, muita bola - chegou a ter 76 por cento na primeira parte -, mas também imensos problemas em encontrar a baliza de Domenech. Até ao intervalo, por exemplo, só assustou o Valência num livre de Messi e, mesmo assim, o perigo foi muito relativo.



O Valência, aceitando o domínio do Barcelona, baixou as linhas e foi perigoso nas saídas. Falhou um penálti logo na fase inicial (Maxi Gomez) e ainda obrigou Ter Stegen a um duplo milagre, já perto do descanso.



Quando os blaugrana estavam a ser mais perigosos do que nunca e a ameaçar o empate, Maxi Gomez matou o jogo e provocou a primeira derrota do treinador Quique Setién no Barcelona.