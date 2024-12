O Real Madrid tirou máximo proveito do desaire do Barcelona diante do Atlético Madrid para subir ao segundo lugar da classificação da liga espanhola, ao bater o Sevilha, no Santiago Bernabéu, com um categórico 4-2, num jogo que ficou marcado pela emocionante despedida de Jesus Navas.

Carlo Ancelotti tinha espicaçado Kylian Mbappé, na antevisão do jogo, dizendo que o período de adaptação do avançado francês já tinha expirado e que, agora, era altura de subir o rendimento. Ora, o internacional francês reagiu mesmo e foi ele que abriu o marcador, aos 10 minutos. Depois de receber uma bola de Rodrygo, no corredor central, Mbappé disparou de fora da área, fazendo a bola entrar ao ângulo.

Um golo de levantar o estádio e que motivou a equipa da casa que acabou por aumentar a vantagem, aos 20 minutos, com Valverde a imitar Mbappé e também a marcar, de forma espetacular, de fora da área.

Sem tirar o pé do acelerador, os merengues acabaram por chegar ao 3-0, aos 34 minutos, numa transição rápida finalizada por Rodrygo.

O Real Madrid parecia estar, definitivamente, lançado para uma vitória categórica, com três golos em pouco mais de meia-hora, mas o Sevilha ainda esboçou uma reação e reduziu a diferença, um minuto depois do golo de Rodrygo, com uma cabeçada categórica de Romero a cruzamento de Sánchez da direita.

Logo a abrir a segunda parte, aos 53 minutos, o Real Madrid acabou com todas as dúvidas, com Mbappé a assistir Brahim Díaz para o 4-1.

A equipa da casa passou para modo de gestão e o Sevilha ainda voltou a reduzir a diferença, aos 85 minutos, com um golo de Lukebakio.

Uma vitória que permite ao Real Madrid ultrapassar o Barcelona e ficar a apenas um ponto do vizinho Atlético Madrid no topo da classificação, enquanto o Sevilha cai para o 12.º posto.

Valência sempre atrás do prejuízo

Pior está o histórico Valência que, a jogar em casa, não conseguiu melhor do que um empate 2-2 na receção ao Alavés, num jogo em que andou sempre atrás do prejuízo.

Os visitantes adiantaram-se no marcador, logo aos 7 minutos, com um golo de Carlos Martín, mas o Valencia empatou, já aos 70, numa grande penalidade convertida por Rioja.

Já na ponta final do jogo, o Alavés recuperou a vantagem, também desde a marca dos onze metros, desta vez por Jordán, mas a equipa da casa ainda foi a tempo de empatar, aos 90+8 minutos, por Maxi Gómez mesmo a fechar o jogo.

Um empate que permite ao Valencia entregar a lanterna vermelha ao Valladolid, mas o histórico clube soma apenas 12 pontos nos 17 jogos que já disputou.

Confira a classificação da liga espanhola