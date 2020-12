Lionel Messi igualou o recorde de Pelé, mas a tarde não correu bem ao Barcelona: na receção ao Valência, os culés empataram 2-2 e voltaram a perder terreno para o líder Atlético de Madrid.

Com Gonçalo Guedes a titular (Thierry Correia não saiu do banco), o clube che adiantou-se no marcador à passagem da meia-hora de jogo, por intermédio de Diakhaby.

O Barça chegou ao empate em cima do intervalo, por Messi, e fez o 2-1 no início da etapa complementar, aos 52 minutos, com um grande golo de Ronaldo Araújo.

Só que a 20 minutos do fim, Maxi Gómez voltou a empatar e fixou o resultado final em 2-2.

Ronald Koeman ainda lançou Francisco Trincão para jogo, mas o jovem português não conseguiu ajudar os blaugrana a escaparem a mais um resultado dececionante.

Com este resultado, o Barcelona está à condição no quinto lugar da Liga espanhola, a oito pontos do que o Atlético de Madrid e mais um jogo. Já o Valência é 12.º, com 15 pontos.