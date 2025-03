A conferência de imprensa do Barcelona, onde o treinador Hansi Flick faria a antevisão ao jogo com o Benfica, ficou marcada por um minuto de silêncio em memória do médico da equipa principal, Carlos Miñarro.

O médico morreu no sábado à noite, minutos antes de entrar em campo para defrontar o Osasuna, tendo sido o jogo adiado.

Barcelona e Benfica jogam na terça-feira, às 17h45, para a segunda mão dos «oitavos» da UEFA Champions League.

Veja aqui o momento: