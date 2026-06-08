Espanha
Há 34 min
VÍDEO: Mourinho «aparece» na sede de campanha de Florentino Pérez
«Sim, claro!», disse o técnico português
GP
«Sim, claro!», disse o técnico português
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A vitória de Florentino Pérez nas eleições do Real Madrid coloca José Mourinho como o próximo treinador no comando dos merengues.
Ora, o técnico português fez uma breve «aparição» antes do discurso de vitória do dirigente de 79 anos.
«Sim, claro!», pode ouvir-se num curto vídeo de Mourinho que foi posteriormente publicado nas redes sociais da campanha de Florentino Pérez.
Este é o regresso do treinador português ao clube espanhol 13 anos depois. Pelos blancos conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e ainda uma Supertaça de Espanha.
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