A vitória de Florentino Pérez nas eleições do Real Madrid coloca José Mourinho como o próximo treinador no comando dos merengues.

Ora, o técnico português fez uma breve «aparição» antes do discurso de vitória do dirigente de 79 anos.

«Sim, claro!», pode ouvir-se num curto vídeo de Mourinho que foi posteriormente publicado nas redes sociais da campanha de Florentino Pérez.

Este é o regresso do treinador português ao clube espanhol 13 anos depois. Pelos blancos conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e ainda uma Supertaça de Espanha.

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