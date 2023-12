O Sevilha deu a conhecer o aspecto do novo Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, que vai nascer no mesmo local onde se encontra o atual recinto do clube, inaugurado em 1958.

O novo Sánchez-Puzjuán será totalmente coberto e terá a lotação aumentada de 43 mil para 55 mil espectadores.

A construção do novo estádio do Sevilha deverá ser iniciada no verão de 2026 e concluída rigorosos dois anos depois - a tempo do Mundial 2030, portanto - e custo da obra ronda os 300 a 350 milhões de euros.