O Atlético Madrid contou com um apoio especial no determinante jogo de quarta-feira à noite frente à Real Sociedad que deixou a equipa comandada por Diego Simeone a dois passos de sagrar-se campeão de Espanha.

Milhares de adeptos concentraram-se no exterior do Estádio Metropolitano a cantar e a verdade é que fizeram-se ouvir no interior do recinto, num apoio intenso que permitiu aos colchoneros entrarem forte no jogo e marcarem dois golos na primeira meia-hora, apontados por Carrasco e Correa.

A equipa basca ainda reduziu por Zubeldia, já perto do final, elevando os níveis de sofrimento no exterior do estádio.

O Atlético acabou por segurar a magra vantagem e, desta forma, passa a contar com mais quatro pontos do que o Barcelona e mais cinco do que o Real Madrid [joga ainda esta quinta-feira em Granada] apenas com duas jornadas por disputar.

Mais do que as imagens, eleve o nível do som para ouvir o apoio dos hinchas colchoneros: