Já no tempo de compensação do Rayo Vallecano-Barcelona, Lionel Messi protagonizou um lance muito invulgar: mesmo até para o pé direito do astro do Barcelona.

Com os catalães a vencer por 2-1, o argentino recebeu a bola no coração da área, tirou um guarda-redes do caminho, fez o mesmo a seguir a um outro adversário e quando tinha a baliza praticamente escancarada para sentenciar o jogo... atirou ao lado.

Um lance inusitado que está a tornar-se viral: