Foram precisos esperar 95 minutos para a festa rebentar nas bancadas do Estádio El Sadar, em Pamplona, onde o Osasuna arrancou uma vitória tardia sobre o Rayo Vallecano (1-0) no jogo de abertura da 17.ª jornada da liga espanhola.

Os visitantes até tiveram boas oportunidades para abrir o marcador, mas a festa foi mesmo da equipa da casa e logo com um estreante a marcar. Jogava-se já o último dos cinco minutos de compensação, quando, na sequência de um canto da esquerda, Raúl Garcia de Haro marcou de cabeça. O jovem avançado de 23 anos tirou de imediato a camisola e foi festejar junto das bancadas em ebulição.

Dois emblemas em plena crise, que já não venciam há seis jornadas, mas foi a equipa da casa que conseguiu colocar um ponto final na série negra.

O Rayo até esteve melhor em alguns períodos do jogo e até teve uma oportunidade soberana para abrir o marcador, aos 56 minutos, num remate do ex-benfiquista Raul de Tomás, mas Sergio Herrera defendeu.

Com esta vitória, o Osasuna sobe até ao 12.º lugar, com 19 pontos, apenas menos um do que o Rayo Vallecano que está no 10.º posto.

Confira a classificação da liga espanhola

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)