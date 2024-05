Quase 30 mil adeptos do Athletic Bilbau marcaram presença esta segunda-feira no Estádio San Mamés para a emocionante despedida de Iker Muniain, após quinze épocas na equipa principal.

Num dia em que não estava agendado qualquer encontro oficial, os adeptos adquiriram bilhete para assistirem a uma última homenagem ao extremo de 31 anos que deixa o clube basco «por decisão própria» no final da temporada, na qual conquistou a Taça do Rei, há pouco mais de um mês, diante do Maiorca, já depois de ter conquistado também duas Supertaças de Espanha.

Com os troféus em exposição em pleno relvado, Muniain, chegou ao estádio acompanhados pelos dois filhos para receber uma tremenda ovação da parte dos adeptos e dos muitos convidados especiais, entre antigos dirigentes, treinadores e jogadores, que tiveram a oportunidade de ver um filme com a retrospetiva dos melhores momentos do emblemático jogador ao serviço do clube.

Muniain, que conta com duas internacionalizações pela seleção espanhola (duas vezes campeão da Europa de sub-21), chegou à equipa de Bilbau com apenas 12 anos, estreou-se na equipa principal com 16, em 2009/10, e jogou 559 vezes com a camisola do clube, tornando-se no segundo jogador com mais encontros pelo Athletic Bilbau, apenas atrás do guarda-redes José Ángel Iribar (614).

A última homenagem a Muniain: