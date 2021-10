O Barcelona continua a cair num poço sem fundo. Esta quarta-feira perdeu com o Rayo Vallecano (0-1), o que já não acontecia há 19 anos, desde 2002, com um golo solitário do veterano Radamel Falcao. Memphis Depay ainda arrancou uma grande penalidade, mas depois não conseguiu convertê-la em golo. Com mais este desaire, a equipa de Ronald Koeman, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, cai para o nono lugar da classificação, com 15 pontos, menos quatro do que o adversário desta ronda.

Nada sai bem à equipa catalã que esta quarta-feira até entrou bem no jogo, com uma elevada posse de bola e chegando facilmente junto da área do Rayo. No entanto, foi a equipa da casa a chegar à vantagem, à passagem da meia-hora, com Trejo a roubar uma bola a Busquets e a lançar Radamel Falcao. O antigo avançado do FC Porto entrou na área pressionado por Piqué, mas desembaraçou-se do oponente com uma travagem brusca, antes de bater Ter Stegen com o pé esquerdo.

Já na segunda parte, o Barça aumentou a pressão à procura do empate e contou com uma oportunidade soberana para nivelar o resultado quando, aos 72 minutos, Memphis Depay entrou na área e foi derrubado por um tique de Oscar. Um penálti sem dúvidas, mas o avançado holandês permitiu, depois, a defesa de Demitrievski.

O jogo seguiu tenso até final, mas o resultado não voltou a sofrer alterações. Um resultado histórico para o Rayo que, até hoje, só tinha batido o Barça por três vezes, a última já na temporada de 2002/03.

Entretanto, também esta quarta-feira, o Maiorca travou o líder Sevilha com um empate 1-1. A equipa da casa esteve a vencer, com um golo de Sanchez, aos 22 minutos, mas a equipa andaluz acabou por chegar ao empate, aos 73 minutos, com um golo de Lamela. O líder ainda chegou a festejar novamente, já em tempo de compensação, quando Ocampos voltou a marcar, mas este golo acabou por ser anulado pelo VAR.

O Sevilha segue no topo da classificação, com 23 pontos, mais dois do que o Betis e Real Sociedad e mais três do que o Real Madrid.

(imagens vídeo Eleven Sports)