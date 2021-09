O Real Madrid esteve a perder por duas vezes na receção ao Celta, mas acabou por golear a equipa de Vigo, por 5-2, com o primeiro golo do jovem francês Eduardo Camavinga e um hat-trick do compatriota Karim Benzema, em jogo da quarta jornada da liga espanhola.

A verdade é que a equipa comandada por Carlo Ancelotti teve de sofrer antes de festejar. A equipa galega entrou melhor no jogo e adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos, com um golo de Santi Mina a passe de Iago Aspas. Os merengues responderam aos 24 minutos, com o primeiro golo de Benzema, mas o ex-benfiquista Franco Cervi recuperou a vantagem da equipa de Vigo aos 31 minutos.

O Celta chegava ao intervalo a vencer por 2-1 e obrigou o Real Madrid a aplicar-se a fundo. A verdade é que a equipa da casa entrou com tudo no segundo tempo e virou o tabuleiro. Benzema empatou logo no primeiro minuto e dez minutos depois Vinicius Junior colocava, pela primeira vez, o Real Madrid em vantagem.

Ancelotti abdicou depois de Hazard para lançar o reforço Eduardo Camavinga e o jovem de 18 anos, contratado ao Rennes, precisou apenas de seis minutos em campo para deixar os adeptos rendidos, fazendo 4-2 numa recarga a um primeiro remate de Modric.

Depois ainda houve tempo para Benzema completar o seu hat-trick, aos 87 minutos, com o internacional francês a fixar o resultado final em 5-2.

Um resultado que permite ao Real Madrid juntar-se ao vizinho Atlético e ao Valencia no primeiro lugar da liga espanhola.

Veja o primeiro golo de Camavinga pelo Real Madrid: